«Татнефть» стала собственником крупнейшего в России производителя ПЭТФ
«Татнефть» стала собственником 100% акций крупнейшего в России производителя полиэтилентерефталата (ПЭТФ) — калининградской АО «Экопэт», сообщается на сайте центра по раскрытию корпоративной информации.
В начале июня «Татнефть» выиграла торги по покупке ГК «Экопэт» — его продавал банк «Траст». Компания приобрела единым лотом доли и акции входящих в группу компаний за 6,45 млрд рублей. Это 100% акций производственного комплекса АО «Экопэт», 100% акций промышленного парка ООО «БалтТехПром», а еще права требования к этим компаниям. Начальная цена торгов составляла 3,75 млрд рублей.
В сентябре прошлого года «Татнефть» приобрела Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья. Он занимался исследованиями состава и свойств высокосернистой карбоновой нефти, а также проектировал установки для ее очистки по заказу «Татнефти».
Справка
«Экопэт» — это крупнейшее предприятие по производству и реализации полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в России и Восточной Европе. Полиэтилентерефталат используется для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также иных изделий технического и бытового назначения. Приобретение этого предприятия позволит «Татнефти» реализовать планы по развитию нефтегазохимического направления и поможет снизить выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости. Номинальная мощность завода — 220 тысяч тонн в год.
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