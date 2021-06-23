«Татнефть» стала собственником крупнейшего в России производителя ПЭТФ

«Татнефть» стала собственником 100% акций крупнейшего в России производителя полиэтилентерефталата (ПЭТФ) — калининградской АО «Экопэт», сообщается на сайте центра по раскрытию корпоративной информации.



В начале июня «Татнефть» выиграла торги по покупке ГК «Экопэт» — его продавал банк «Траст». Компания приобрела единым лотом доли и акции входящих в группу компаний за 6,45 млрд рублей. Это 100% акций производственного комплекса АО «Экопэт», 100% акций промышленного парка ООО «БалтТехПром», а еще права требования к этим компаниям. Начальная цена торгов составляла 3,75 млрд рублей.

Фото: wikimedia.org

В сентябре прошлого года «Татнефть» приобрела Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья. Он занимался исследованиями состава и свойств высокосернистой карбоновой нефти, а также проектировал установки для ее очистки по заказу «Татнефти».

Маргарита Головатенко