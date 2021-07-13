В Татарстане образовались ямы на дорогах из-за большегрузов, перевозящих материалы для М-12 — видео

Фото: Максим Платонов

В Верхнеуслонском, Кайбицком и Лаишевском районах начали разрушаться дороги из-за нарушения правил грузоперевозок. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Грузовые машины перевозят материалы для строительства трассы М-12 — многие из них ездят с перегрузом. Автоинспекторы составили уже более 100 административных протоколов с начала года.

В Казани из-за жары в июне ограничили движение большегрузного транспорта. Об этом сообщили в ГИБДД. Движение тяжеловесных транспортных средств ограничено днем при температуре свыше 32 градусов тепла. Проезд разрешен с 22.00 до 10.00.



Алексей Нечаев