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В Казани снизилось количество разбойных нападений и грабежей

21:18, 13.07.2021
В Казани снизилось количество разбойных нападений и грабежей
Фото: Ирина Плотникова

В Управлении МВД России по Казани подвели итоги за первые 6 месяцев этого года. В городе снизилось количество зарегистрированных разбойных нападений и грабежей. В совещании принял участие министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что показатель раскрываемости разбоев составил 100%, грабежей — 91,3%. Положительная динамика отмечается и в раскрытии имущественных преступлений, таких как угоны, кражи автомобилей, кражи в СНТ.

Кроме того, особое внимание в ходе совещания было уделено обсуждению вопросов противодействия мошенничествам и кражам с банковских карт через интернет и телефон. За полгода количество зарегистрированных преступлений в этой сфере увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алексей Нечаев
Общество
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