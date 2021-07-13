В Казани увеличилось количество краж с банковских карт

В Управлении МВД России по Казани подвели итоги за первые 6 месяцев этого года. Особое внимание в ходе совещания было уделено обсуждению вопросов противодействия мошенничествам и кражам с банковских карт через интернет и телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За полгода количество зарегистрированных преступлений в этой сфере увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порядка 4 тыс. казанцев стали жертвами обмана и краж — они лишились личных сбережений, подчеркнул начальник СУ управления МВД России по Казани, полковник юстиции Рустем Садыков.

Фото: Ирина Плотникова

В марте сотрудники полиции задержали нескольких жителей Татарстана, которые тратили деньги с чужих банковских карт.

Алексей Нечаев