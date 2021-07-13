Власти Нижнекамска опубликовали план мероприятий на Курбан-байрам

В этом году Курбан-байрам будут отмечать 20 июля — этот день в Татарстане нерабочий. Имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов рассказал о подробностях праздничных мероприятий пресс-службе муниципалитета.

В 3.30 в Нижнекамске начнется праздничная проповедь в Центральной соборной мечети. С 3 часов можно прийти на ее территорию и подобрать себе во дворе удобное место. С 4 часов начнется праздничный намаз. Из-за ситуации с коронавирусом продажа и забой животных возле мечети производиться не будут.

«Желающие сделать благое дело могут прийти в мечеть и оставить заявку. У нас будет работать служба доставки, животных будут закалывать в определенных для этого местах, соблюдая все требования СанПиН, мясо потом привезут домой», — пояснил Ибрагимов.

Напомним, в Казани речи об онлайн-праздновании Курбан-байрама, как это будет в Москве и Владимирской области, не идет — мечети останутся открытыми. «Коронавирус от нас не ушел, будем соблюдать дистанцию, носить маски на молитве, в мечетях — не более 100 человек, будем соблюдать дистанцию. Те, кто не будет помещаться в мечети, будут читать около мечети», — рассказал заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов.



Алексей Нечаев