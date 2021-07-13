ВШЭ будет пускать студентов из категории «обучающиеся в зоне риска» на очные занятия только с ПЦР-тестом

Фото: Максим Платонов (архив)

НИУ «Высшая школа экономики» усилил меры по борьбе с коронавирусом. С нового учебного года студенты из категории «обучающиеся в зоне риска» смогут посетить офлайн-занятия по дисциплинам, которые невозможно организовать дистанционно, только с отрицательным результатом ПЦР-теста, который действителен в течение трех дней.

Остальные дисциплины будут проводиться в онлайн-формате. Посещение помещений и зданий университета в иных ситуациях для студентов из категории «обучающиеся в зоне риска» будет запрещено. Об этом сообщается на сайте ВШЭ.

К категории «обучающиеся в зоне риска» относятся студенты, достигшие 18 лет, которые не переболели COVID-10 в последние шесть месяцев, не прошли вакцинацию российским или зарубежным препаратом, хотя и не имеют противопоказаний к этому.

Студенты-первокурсники из «зоны риска» будут допускаться на очные занятия до 30 сентября 2021 года. Они смогут сделать прививку прямо в ВШЭ.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Студентам, которым еще не исполнилось 18 лет, разрешается посещать очные занятия. При этом оговаривается, что за месяц до наступления совершеннолетия они получат уведомление о необходимости вакцинироваться после дня рождения.

На сегодняшний день Минобрнауки разрабатывает методические рекомендации по деятельности подведомственных ведомству организаций в условиях распространения коронавируса. В них включат положения о проведении вузами и научными организациями профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников (с учетом рекомендаций органов исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).



Татьяна Демина