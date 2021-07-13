Юрий Семин поддержал кандидатуру Курбана Бердыева на пост тренера в сборной России

Бывший главный тренер сборной России, а также московских «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин оценил тренерские качества отечественных тренеров, оставшихся без работы, — Курбана Бердыева и себя, и сравнил с кандидатурой итальянского специалиста Дженнаро Гатузо.

«Чем Дженнаро Гаттузо лучше Курбана Бердыева? Гаттузо за всю свою тренерскую жизнь что-нибудь выиграл? Один кубок с «Наполи», и все. И чего дальше?

Прокомментировал Семин и возможность назначения на пост главного тренера бывшего наставника «Рубина» Курбана Бердыева.

«Почему Бердыев не справится (со сборной)? Справился бы, конечно. Но, наверное, надо в первую очередь сформулировать, в каком направлении движется наш футбол, какие есть негативные моменты, почему у нас молодежная и юношеские сборные уже много-много лет ничего не выигрывают. Когда они будут побеждать, тогда любого тренера ставь, и он так же будет успешно работать», — сказал Юрий Семин.

Последним местом работы Курбана Бердыева остается казанский «Рубин», который туркменский специалист вновь возглавил в 2017 году и был отправлен в отставку по окончании сезона 2018/2019. Юрий Семин был отправлен в отставку из московского «Локомотива» в мае 2020 года.