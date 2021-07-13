В России зарегистрировали 24 702 случая заболевания коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 24 702 случая заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировано 5 833 175 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 13 июля, за сутки в связи с выздоровлением выписали 19 566 пациентов, всего вылечившихся — 5 236 214 человек. За сутки коронавирус унес жизни 780 россиян, всего от инфекции скончались 144 492 гражданина.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 25 140 новых случаев COVID-19.

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Маргарита Головатенко