В России выявили 25 140 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 25 140 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 5 808 473, сообщает оперштаб.

За последние сутки в стране выздоровели 16 429 пациентов с коронавирусом, за весь период от COVID-19 вылечились 5 216 648 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 710 россиян. Всего 143 712 пациентов умерли от коронавируса.

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Татьяна Леухина