В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги Азнакаево — Ютаза — М-5

Фото: Миндортранс РТ

В Ютазинском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт дороги Азнакаево — Ютаза — М-5, сообщает Миндортранс РТ.



На участке в 2 км уложили новый слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11, восстановили и закрепили оси трассы, обработали стыки, укрепили обочины по метру с каждой стороны. Осталось установить 19 дорожных знаков.

У дороги две полосы движения, ширина проезжей части составляет 7 м. С трассы можно выехать на федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Еще по Азнакаево — Ютаза — М-5 курсируют межмуниципальные и межрегиональные автобусные маршруты.

Фото: Миндортранс РТ

В этом году в Татарстане по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (входит в национальный проект «Безопасные и качественные дороги») введут в эксплуатацию четыре автоматических пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Пункты расположены на автодорогах Азеево — Черемшан — Шентала 76,7 км, М-7 «Волга» — Мамадыш 1,2 км, М-7 «Волга» — Бизяки 10,3 км и Чистополь — Аксубаево — Нурлат 92,1 км. Сегодня они находятся в тестовой эксплуатации, но уже в августе они начнут работу в штатном режиме. Еще восемь АПВГК в республике должны построить и ввести в эксплуатацию до 2024 года.

Маргарита Головатенко