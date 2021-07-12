Определились соперники Косецкой и Сиранта на Олимпиаде

В английском городе Милтон-Кейнс прошла жеребьевка олимпийского турнира по бадминтону.

Казанская спортсменка Евгения Косецкая будет выступать в группе Е с японкой Нозоми Окухарой и Ивонне Ли из Германии. В следующий круг выйдет победительница этой группы, фаворитом которой является Окухара. Сейчас она третий номер мирового рейтинга, а ранее была первым номером. 26-летняя Окухара выиграла личный чемпионат мира в 2017 году, стала второй на чемпионате мира 2019 года и была бронзовым призером Олимпиады в Рио. 23-летняя Ивонне Ли неоднократно становилась призером чемпионатов Европы, включая старты в Казани в 2016 и 2018 годах.

Казанец Сергей Сирант будет выступать в группе J вместе с Энтони Синисука Гинтингом из Индонезии и венгром Гергели Краусом. 25-летний Гинтинг — ныне пятый номер мирового рейтинга, 27-летний Гергели Краус будет аутсайдером этой мини-группы.

Джаудат Абдуллин