В Росси запретили устанавливать цены на сигареты дешевле 108 рублей за пачку

В России запретили продажу сигарет, чья цена ниже 108 рублей за пачку, следует из закона об охране здоровья россиян от воздействия табачного дыма.



Продавать табачную продукцию теперь разрешено по максимальным розничным ценам. Реализация по максимальным розничным ценам, установленным на уровне ниже действующей единой минимальной цены, запрещается за исключением отдельных случаев.

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Сигареты, произведенные или ввезенные в Россию до 1 апреля, с максимальной розничной ценой ниже единой цены могли быть проданы до 1 июля, сообщает «РИА Новости».



Минимальную розничную цену на сигареты в размере 108 рублей ввели в России в апреле. Единая минимальная цена станет также инструментом для борьбы с нелегальной продукцией.

Маргарита Головатенко