В Челнах начали отлавливать бездомных собак и диких лисиц

В Челнах стали отлавливать бездомных собак и диких лисиц после многочисленных жалоб на разгул этих животных — за прошлую неделю в автограде их поймали более 30, сообщил на аппаратном совещании заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.



По его словам, собак помещают в приют, стерилизуют и выпускают обратно в среду обитания. На набережной Табеева в городе завелись лисы — там поймали уже двух. Они проходят карантин, после чего их отпустят.

В основном жалобы на безнадзорных животных в систему «Народный контроль» поступают от жителей Челнов и Казани. Основная их часть приходится на агрессивное поведение — собаки сбиваются в стаи и становятся настоящей угрозой для населения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ветеринарным контролем в Татарстане в прошлом году зарегистрировано 1 410 обращений. В первом квартале этого года их число возросло на 15%. В прошлом году в медицинские учреждения по поводу повреждений, нанесенных животными, обратились 9 960 человек.

В мае в Набережных Челнах прокуратура открыла горячую линию по вопросам отлова безнадзорных животных в связи с участившимися случаями нападения бездомных собак на людей. С июля она заработала и в Казани.



Маргарита Головатенко