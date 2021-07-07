В Казани заработал единый телефон для заявок на отлов бродячих собак

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С сегодняшнего дня жители Казани могут подать заявку по отлову животных на единую линию. Для этого в любое время суток и в любой день недели можно позвонить по телефону +7(843)222-0-444.

Единая линия работает круглосуточно и без выходных, сообщается на сайте мэрии Казани. Звонки принимает робот.

Обратившемуся необходимо после звукового сигнала представиться и подробно рассказать, где именно он заметил безнадзорное животное. Все заявки будут направлять в Комитет ЖКХ исполкома Казани, а оттуда в специализированную организацию.

Напомним, в апреле мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал ситуацию с бездомными собаками в городе, отметив, что на них жалуются многие горожане. По его словам, проблема связана с тем, что большинство людей безответственно относятся к заведению питомца: поиграются и отпустят на улицу.



По статистике, приведенной Всероссийской ассоциацией «Благополучие животных», Татарстан оказался на первом месте по числу бездомных собак — в республике их насчитывается 24,5 тысячи.



Татьяна Демина