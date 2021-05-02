В Челнах открыли горячую линию по вопросам отлова бездомных собак

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Набережных Челнах прокуратура открыла горячую линию по вопросам отлова безнадзорных животных. Это связано с участившимися случаями нападения бездомных собак на людей.

Граждане могут обратиться по телефонам горячей линии (8552) 52-92-63 и (8552) 52-31-82, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Челнов.

В I квартале 2021 года от безнадзорных животных в республике пострадало 1 196 человек. И это — только те, кто обратились к врачу. В 20 районах республики становится все больше обращений по поводу безнадзорных животных, в 6 из них рост самый значительный.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, 29 апреля в Зеленодольском поселке Осиново собаки напали на школьника. У него диагностировали множественные укусы. По версии следствия, нападение животных на мальчика стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ допустили нарушение норм законодательства в мероприятиях по отлову безнадзорных животных



После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Татьяна Демина