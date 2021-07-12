Правительство выделило 1 млрд рублей на оплату больничных по уходу за детьми

В России с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до 8 лет будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка. На эти выплаты правительство РФ направило почти 1 млрд рублей.

Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, новый порядок их выплаты «не затронет работодателей».

Глава правительства подчеркнул, что оплачивание больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере 100% от среднего заработка «особенно важно для молодых мам и пап, которые еще не успели набраться трудового опыта», пишет ТАСС.

Мишустин добавил, что для получения выплаты не надо оформлять какие-либо дополнительные документы. Все расчеты Фонд социального страхования произведет самостоятельно на основании данных больничного листа.

Напомним, юрист, гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский рассказывал, что продолжительность стажа при определении размера больничного по уходу за ребенком теперь учитывать не будут, как это было раньше. Вопрос о выплате будет решаться индивидуально, исходя из размера зарплаты родителя.



Татьяна Демина