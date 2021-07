Макгрегор успешно перенес операцию после перелома ноги в поединке с Порье

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о перенесенной операции на ноге после поражения в третьем бое с американцем Дастином Порье на UFC 264. Он проиграл сопернику техническим нокаутом — Макгрегор сломал ногу.



«Ребята, только что из операционной! Операция прошла отлично! Ощущение потрясающее! 6 недель на костылях и вернусь обратно!» — написал Конор в Twitter.

Just out of the surgery room guys! Surgery went excellent! Feeling tremendous! 6 weeks on crutch and we build back! Let’s go! God bless