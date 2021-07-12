Макгрегор успешно перенес операцию после перелома ноги в поединке с Порье

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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о перенесенной операции на ноге после поражения в третьем бое с американцем Дастином Порье на UFC 264. Он проиграл сопернику техническим нокаутом — Макгрегор сломал ногу.



«Ребята, только что из операционной! Операция прошла отлично! Ощущение потрясающее! 6 недель на костылях и вернусь обратно!» — написал Конор в Twitter.

Just out of the surgery room guys! Surgery went excellent! Feeling tremendous! 6 weeks on crutch and we build back! Let’s go! God bless — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021

После столь серьезной травмы Макгрегора не выпустили на второй раунд. Порье одержал победу техническим нокаутом — он уверенно выиграл стартовый отрезок боя по очкам.

Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал четвертый бой между Макгрегором и Порье. Уайт назвал второй перелом ноги на последних трех боях «паршивым» и заявил, что никто не хочет видеть такого окончания боя.

Маргарита Головатенко