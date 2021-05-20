Минюст предложил списывать штрафы за нарушения ПДД в автоматическом режиме

Заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума, сообщил, что ведомство предлагает проработать вопрос введения упрощенного порядка взыскания средств с водителей, чьи нарушения были зафиксированы автоматическими камерами на дороге.

«Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов», — цитирует его «Интерфакс».

фото: Максим Платонов

Также сообщается, что исполнять требования можно за счет средств, которые находятся на счетах должника, без привлечения сотрудников органов принудительного исполнения.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял третье место среди регионов России по количеству и сумме штрафов ГИБДД. За 2020 год в республике было вынесено 7,34 млн постановлений на 4,72 млрд рублей.



Алексей Нечаев