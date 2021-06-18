В Татарстане камеры начнут выявлять непристегнутых водителей и пассажиров

В камерах, установленных на дорогах Татарстана, в ближайшее время появится новая опция — выявление не пристегнутых ремнем безопасности водителей и пассажиров, сообщает ГИБДД МВД по РТ.



Сейчас камеры распознают превышение скорости, поворот налево и разворот в неположенном месте. Опцию выявления непристегнутых водителей и пассажиров еще в марте текущего года анонсировал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

В будущем планируется добавить функцию для выявления водителей, которые разговаривают по телефону за рулем.

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

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Маргарита Головатенко