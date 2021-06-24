В пяти регионах МВД начало применять систему распознавания людей и автомобилей

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

В пяти регионах России МВД начало применять систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика NtechLab Андрей Теленков.

Система распознает траекторию движения человека, считает и ищет людей по силуэтам. Алгоритмы способны определять силуэты с очень высокой точностью. При распознавании очень похожих людей система может считывать походку, рост, элементы внешности, такие как очки или борода, пишет ТАСС.



Что касается автомобилей, то алгоритмы считывают марку, цвет, индивидуальные особенности каждого авто и могут распознать автомобиль даже там, где видна лишь маленькая его часть.

В каких регионах тестируется система, Теленков не уточнил. Однако по его словам, технология применяется в системах управления транспортом, строительных проектах, ритейле, коммерческой недвижимости, а также в торговых центрах.

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане камеры начнут выявлять непристегнутых водителей и пассажиро.



Ольга Плешкова