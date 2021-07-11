В Тольятти возбудили уголовное дело после крупного лесного пожара

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В Тольятти возбудили уголовное дело после возникновения крупного лесного пожара. Основной версией случившегося считают поджог.

«Первая, и наиболее вероятная версия это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу», — сообщил глава городского округа Тольятти Николай Ренц.

Все очаги возгорания в лесу города на территории от Центрального района до Портпоселка удалось локализовать сегодня в 17:45. Полностью ликвидировать пожар планируется в течение ближайших полутора суток.

«Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или ещё что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше», — добавил Ренц по поводу уголовного дела.



Сегодня крупный природный пожар локализовали в Челябинской области— для его тушения привлекли 796 человек и 168 единиц техники, в том числе три вертолета. Участков активного горения во время последней наземной разведки не выявили



Татьяна Демина