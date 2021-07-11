В Челябинской области локализовали крупный природный пожар

В Челябинской области локализовали крупный природный пожар — для его тушения привлекли 796 человек и 168 единиц техники, в том числе три вертолета. Участков активного горения во время последней наземной разведки не выявили.

Угрозы населенным пунктам на данный момент нет, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области. Для расследования причин лесных пожаров на месте работают специалисты.

По состоянию на 06:00 (мск) 10 июля общая площадь пожаров в трех районах Челябинской области составляла 14 тыс. га. В пунктах временного размещения находились 179 человек, 128 из которых дети.

При тушении природного пожара огнеборцам удалось спасли олененка. Его смогли обнаружить благодаря его громкому крику.

В общей сложности авиация МЧС России при ликвидации пожара совершила 20 полетов и 93 сброса воды объемом 752 тонны. В настоящее время авиация не применяется.

Татьяна Демина