Слуцкий прокомментировал возможный уход Кварацхелии из «Рубина»

Сейчас грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия готовится к сезону в качестве игрока казанской команды. Об этом заявил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

— Кварацхелия будет играть сегодня. Что касается предложений, то генеральный директор уже сказал, что никаких предложений нет, и Хвича готовится к сезону в качестве футболиста «Рубина, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: rubin-kazan.ru

В СМИ ранее появлялись сообщения о том, что интерес к 20-летнему игроку казанского клуба проявляют английский «Лидс», испанская «Севилья», итальянские «Ювентус» и «Милан». Отец Хвича Бадри Кварацхелия в мае заявлял, что его сын покинет казанский клуб летом.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов вчера заявил, что казанский клуб не получал ни одного предложения по Хвиче Кварацхелии. По словам Сайманова, клуб открыт для предложении по переводу, но официальных обращении до сих пор не было.

