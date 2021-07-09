В «Рубин» не поступали предложения по Хвиче Кварацхелии
В «Рубин» не поступало ни одного предложения по Хвиче Кварацхелии, сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.
Сайманов сообщил, что клуб открыт для предложений по переводу, но официальных предложений ни от кого нет: «Много разговоров в прессе, но это все досужие разговоры. Мы всегда говорим — сделайте предложение, и мы его рассмотрим. Но ни одного официального предложения нет. Поэтому обсуждать пока, честно говоря, нечего».
СМИ ранее сообщали, что 20-летним игроком интересуются английский «Лидс», испанская «Севилья», итальянские «Ювентус» и «Милан», сообщает «РИА Новости».
В мае отец Кварацхелии заявил о том, что летом его сын покинет российский клуб.
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