Слуцкий заявил, что его не приглашали на работу в сборную России

Главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Леонида Слуцкого не приглашали на работу в сборную России. Об этом сообщил сам Слуцкий на пресс-конференции перед стартом предсезонного турнира.

— Со мной не связывались на предмет работы. Вся тема на этом исчерпана. Мне очень нравится моя нынешняя работа. Уже через 2,5 часа мы выйдем на футбольное поле. И я предпочитаю думать о том, что реально и что в моих силах, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: rubin-kazan.ru (архив)

В четверг, 8 июля, российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. До этого в СМИ появилась информация о том, что РФС проводил предварительные переговоры с с Леонидом Слуцким («Рубин»), Сергеем Семаком («Зенит») и Валерием Карпиным («Ростов») по поводу назначения в сборную России. Все кандидаты отказались.

