Татарстанцев предупредили о грозе в ночь на воскресенье

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий с 18 часов 10 июля до 18 часов 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По данным синоптиков, ночью местами прогнозируется гроза, при грозе кратковременные усиления ветра 15—20 м/с. Днем в воскресенье местами прогнозируется сильный северный ветер порывами до 15—17 м/с, в Казани — до 15 м/с.

В столице Татарстана сегодня днем уже прошла сильная гроза. В соцсетях появились фото и видео последствий непогоды.