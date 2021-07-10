В Казани прошел сильный дождь — в соцсетях публикуют фото и видео непогоды

Фото: скриншот / соцсети

В Казани сегодня прошла гроза. Фото и видео непогоды жители города публикуют в социальных сетях.

Замруководителя республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин заснял, как сильнейший ветер и дождь застали сидящих за столиками на улице в одном из заведений в центре Казани.

Сильнейший ливень засняли и возле ЦУМа:

Под водой практически скрылась улица Дзержинского:

А такая ситуация возле станции метро «Суконная слобода»:

Фото: Татьяна Демина

В мэрии Казани сообщили, что дорожники уже очистили ливневки на проспекте Победы. Сейчас работы ведутся в центре города.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь закончится в течение получаса. Судя по карте, он идет в Авиастроительном, Московском, Ново-Савиновском и Приволжском районах Казани.

Фото: скриншот / yandex.ru/pogoda

Вчера синоптики предупредили о грозе, кратковременных усилениях ветра до 15—20 м/с и сильном дожде в Татарстане и Казани.

