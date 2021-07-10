В Казани прошел сильный дождь — в соцсетях публикуют фото и видео непогоды
В Казани сегодня прошла гроза. Фото и видео непогоды жители города публикуют в социальных сетях.
Замруководителя республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин заснял, как сильнейший ветер и дождь застали сидящих за столиками на улице в одном из заведений в центре Казани.
Сильнейший ливень засняли и возле ЦУМа:
Под водой практически скрылась улица Дзержинского:
А такая ситуация возле станции метро «Суконная слобода»:
В мэрии Казани сообщили, что дорожники уже очистили ливневки на проспекте Победы. Сейчас работы ведутся в центре города.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь закончится в течение получаса. Судя по карте, он идет в Авиастроительном, Московском, Ново-Савиновском и Приволжском районах Казани.
Вчера синоптики предупредили о грозе, кратковременных усилениях ветра до 15—20 м/с и сильном дожде в Татарстане и Казани.
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