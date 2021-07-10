Дмитрий Узинский продлил на год контракт с УНИКСом

Форвард Дмитрий Узинский продлил на год контракт с казанским УНИКСом. Об этом сообщается на официальной странице баскетбольного клуба в сети «ВКонтакте».

В прошлом сезоне Узинский провел 55 матчей за УНИКС во всех турнирах. Спортсмен перешел в казанский клуб в июне 2019 года. До УНИКСа он выступал за «Нижний Новгород», «Сахалин» и «Спартак-Приморье».

Ранее капитан и форвард сборной России Андрей Воронцевич подписал контракт с УНИКСом по системе 1+1. 7 июля казанский клуб покинул американский и словенский центровой Джордан Морган.

