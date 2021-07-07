Джордан Морган покинул казанский УНИКС

Фото: БК УНИКС

Американский и словенский центровой Джордан Морган покидает состав УНИКСа по истечении срока контракта. Об этом казанский клуб объявил сегодня через свои социальные сети.



«Мы рады, что такой игрок защищал цвета нашего клуба! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «зеленых».

Джордан Морган провел 41 матч за УНИКС в Единой лиге ВТБ и Кубке Европы. В среднем 29-летний баскетболист набирал 9,3 очка за игру и производил 4,8 подбора.