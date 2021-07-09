В Татарстане очищают от ила озера в селах Державино и Никольское — видео

В Лаишевском районе Татарстана ведутся работы по очистке двух водоемов. От ила очищают озера в селах Державино и Никольское, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Державино местный пруд очищают гидромеханизированным способом. После изъятия ила со дна открываются родники, что немаловажно для подпитки водоема. Основной объем работ здесь выполнят в этом году. Всего по площади зеркала водоема в селе Державино планируется очистить 34 га, по береговой полосе — 7,2 км. На это выделено более 38 млн рублей.

В селе Никольское со дна русла реки Меши изъяли 100 тыс. куб. метров ила. Расчистке здесь подвергнется более 32 га по площади водной поверхности, протяженность составит 4 км. На эти цели выделено 55 млн рублей.

В этом году со дна водных объектов сел Державино и Никольское планируется извлечь около 400 тысяч куб. метров ила. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В мае стало известно, что в Татарстане в 2021 году на реализацию национального проекта «Экология» направят 1,7 млрд рублей. На региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» выделят 22 млн рублей.

