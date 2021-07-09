В Татарстане участок трассы М-7 станет четырехполосным в 2024 году

Участок трассы М-7 от Набережных Челнов до границы с Республикой Башкортостан сделают четырехполосными. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2022 году, а завершить их полностью в 2024 году, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Также на совещании руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обсуждалось строительство обхода Нижнекамск и Набережные Челны. Автодорога протяженностью 81,4 км должна пройти от 987-го км в районе села Костенеево автодороги М-7 до поселка Сосновый Бор на 1071-м км. Кроме того, в составе объекта — мост через Каму вблизи села Котловка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дорогу в обход двух татарстанских городов Нижнекамска и Набережных Челнов будут строить по федеральному проекту «Развитие федеральной магистральной сети», который входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Проект будет реализовываться в три этапа. В рамках строительства обхода планируется строительство восьми мостов, пяти транспортных развязок на разных уровнях и 26 одноуровневых, 23 пешеходных переходов, а также переустройство 103 инженерных коммуникаций.



9 июня в Татарстане создали рабочую группу для координации проекта строительства дороги М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Челнов.



Татьяна Леухина