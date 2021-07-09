Минюст включил в список НПО пять европейских организаций

Минюст России включил в список иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны, пять европейских компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень НПО, деятельность которых нежелательна на территории России, вошли: Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.», Чешская Республика), European Choice («Европейский выбор», Франция), Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд», Великобритания), Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России», Великобритания), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского», Великобритания).

Всего в перечне нежелательных неправительственных организаций 40 компаний.

14 мая Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов издание VTimes*. Позже журналисты VTimes* сообщили о закрытии издания.

*СМИ, признанное в России иноагентом