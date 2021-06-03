Онлайн-издание VTimes* сообщило о своем закрытии в День независимости России

Фото: скриншот сайта

Онлайн-издание VTimes* сообщило о своем закрытии с 12 июня. Об этом сообщается на сайте издания.

Редакция объяснила, что рассматривалось и семь сценариев продолжения работы VTimes со статусом «иноагента» или без него. И в каждом из них сотрудникам издания грозило уголовное преследование.

Однако уголовное преследование — не единственная причина закрытия издания. Редакция со статусом «иноагента» лишилась рекламодателей.

«Ярлык «иноагента», навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes* — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа. Хуже того, «иноагентский» статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту» — и мы тоже понимаем почему. По сути, VTimes* выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ», — говорится в сообщении редакции.

Впрочем, в обращении сказано, что сотрудники издания «задумали и сделали совсем другое медиа», а журналисты не уходят из профессии.

Интернет-издание VTimes* основали в июле 2020 года бывшие журналисты «Ведомостей», которые уволились из газеты после ее продажи Ивану Еремину, владельцу холдинга «ФедералПресс». Советником медиапроекта стал основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр. Домен VTimes.io был создан на некоммерческую организацию Stichting 2 Oktober. Компания, зарегистрированная в Нидерландах, называла своей миссией поддержку независимой журналистики в России.



14 мая Минюст РФ внес VTimes* в реестр СМИ-иноагентов.

*СМИ, признанное в России иноагентом

Ольга Плешкова