Путин наградил шестерых жителей Татарстана
Президент России Владимир Путин наградил шестерых татарстанцев. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Почетной грамотой президента России награждены гендиректор ООО «Институт по проектированию агропромышленного и транспортного комплекса» Рашит Хабибуллин, начальник отдела образования по Советскому району Казани управления образования исполкома города Эльмира Арсланова, директор школы №58 в Набережных Челнах Лиза Набиуллина и учитель Наласинской средней общеобразовательной школы Арского района РТ Мунира Сабирова.
Также глава государства объявил благодарность начальнику Управления культуры Исполкома Казани Азату Абзалову, технику отдела Казанского национального исследовательского технологического университета Андрею Мордвинову.
В мае Путин наградил государственными наградами ряд татарстанских деятелей.
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