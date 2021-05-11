Путин наградил государственными наградами ряд татарстанских деятелей
Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами ряд татарстанских деятелей. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» награжден заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, художественный руководитель молодежного центра «Салават» Салават Фатхутдинов.
Медаль «За труды по сельскому хозяйству» получил гендиректор тепличного комбината «Майский» Ильшат Ганиев.
Орденом дружбы награжден гендиректор АО «Сетевая компания» в Татарстане Ильшат Фардиев.
Ранее Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
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