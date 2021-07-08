Хуснуллин анонсировал строительство новых станции метро в Нижнем Новгороде в 2022 году

В Нижнем Новгороде строительство новых станций метрополитена может начаться уже в следующем году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

Экономическое обоснование практически готово.

Фото: wikimedia.org

— Со следующего года к продлению станций [метро] можем приступить, — сказал Хуснуллин.

Ранее власти Нижнего Новгорода сообщали, что в городе планируется построить четыре новых станции — «Оперный театр» и «Сенная», которые станут продлением Автозаводской линии, а также «Варя» и «Сормовская», которые в перспективе будут продолжением Сормовской линии.

«Реальное время» ранее выяснило, что на проектирование электросетей для новой ветки казанского метро выделили 100 миллионов.