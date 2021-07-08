Минниханов заявил, что концепция правого берега Казанки должна обсуждаться с жителями города — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с проектами развития правого берега Казанки. Лучшие работы определили по итогам международного архитектурного конкурса. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Такого участка больше у нас нет. И от того, как мы сформируем эту территорию, будет многое зависеть. Проведение конкурса — это правильное решение, для нас это хорошая школа. Конкурс — это некий фундамент, и все получат новые знания, новое видение территории, — сказал глава республики.

Он отметил, что концепция должна обсуждаться публично: «Раз мы конкурс провели, люди будут спрашивать, а для чего мы это сделали».

Напомним, жюри открытого международного архитектурного конкурса на лучшую концепцию развития территории на правом берегу реки Казанки не смогло определиться с победителем. В результате второе место разделили три команды, еще трем участникам конкурса присудили третье место.

