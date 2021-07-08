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В России за сутки зарегистрировали 24 818 новых случаев COVID-19

11:36, 08.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 24 818 новых случаев COVID-19
Фото: Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 24 818 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 5 707 452 жителя страны, следует из данных оперштаба.

Вылечились в России за сутки 21 336 пациентов. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 143 255 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли за последние сутки 734 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончалось 140 775 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на утро 8 июля читайте в подборке «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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