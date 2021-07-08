В Минздраве Татарстана прокомментировали жалобы в соцсетях на плохие условия в казанской детской больнице

В Минздраве Татарстана ответили на жалобы в соцсетях на плохие условия в детской больнице № 1 в Казани. Видео из медучреждения появилось сегодня в социальных сетях.

Со слов автора поста, больнице нет горячей воды. Также женщина показала обшарпанные полы, потрескавшуюся штукатурку в палате.



В Минздраве Татарстана «Реальному времени» пояснили, что горячее водоснабжение отключили во всем учреждении из-за плановой опрессовки тепловых сетей. Теплую воду для гигиенических процедур можно получить в отделениях на посту. В больнице планируется провести косметический ремонт.



В дальнейшем в Ново-Савиновском районе планирует построить новое здание для детской больнице. Проектная документация готовится.

Во вторник в Минздраве Татарстана объяснили «Реальному времени» увеличение числа койко-мест для пациентов с COVID-19 в горбольнице №7 в Казани. Их устанавливают по плану, создается резерв на случай увеличения количества заболевших коронавирусом.



Татьяна Леухина