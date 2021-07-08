Путин проехал на Aurus по ЦКАД

Президент России Владимир Путин проехал за рулем Aurus по одному из участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Глава государства принял участие в церемонии запуска движения по заключительному участку магистрали.

— Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются, — поделился впечатлениями Путин.

Главный специалист компании «Автодор» Станислава Кузнецова объяснила ему, что это деформационные швы. Сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, сложно, особенно когда мостовое сооружение длинное, пишет «РИА Новости».

Эта трасса проходит по территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог.

Производство люксовых автомобилей Aurus стартовало в Татарстане 31 мая. В церемонии открытия по видеосвязи принимал участие президент России Владимир Путин. Все подробности — в материале «Реального времени».

