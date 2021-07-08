Татарстанцев предупредили о грозе сегодня вечером

В Татарстане прогнозируется ухудшение погодных условий сегодня вечером. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В ближайший час с сохранением до конца дня и вечером 8 июля на территории Татарстана и Казани местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Локально может пройти град.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня Гидрометцентр РТ рассказал, какая погода ждет татарстанцев в выходные. Согласно прогнозу, в республике пройдут дожди, грозы, локально ожидаются град и сильный ветер. Однако жаркая погода сохранится.

