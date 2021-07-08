В Татарстане в выходные ожидаются дожди, грозы и до +33 градусов

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Татарстане в эти выходные ожидается ухудшение погоды: дожди, грозы, локально град и сильный ветер. Однако жаркая погода сохранится, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В субботу, 10 июля, днем и вечером синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, локально возможен град. При грозах порывы ветра будут достигать до 15—20 м/с. Ночью ожидается +15—20 градусов, днем от +28 до +33 градусов.

В воскресенье, 11 июля, ночью местами прогнозируются грозовые дожди, возможны град и сильный ветер при грозе. Температура воздуха составит +14—19°С. Днем осадков не ожидается, температура воздуха составит +24—29°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

В понедельник, 12 июля, в Татарстане существенных осадков не прогнозируется. Ночная температура составит +12—17 градусов, дневная — +26—31°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, во вторник и среду, 13—14 июля, ожидается жаркая, неустойчивая погода. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью температура составит +14—19°С, днем +27—32°С.

В Татарстане в июле ожидается жаркая погода. Однако волны жары могут сменяться волнами холодного воздуха, заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Татьяна Демина