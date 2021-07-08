Блогершу из Казани обвинили в уничтожении кувшинок на озере в Боровом Матюшино

Блогершу из Казани Русину Семенко обвинили в уничтожении кувшинок на озере в Боровом Матюшино. Об этом сообщается в соцсетях.

Вчера девушка опубликовала фото, на котором стоит в окружении кувшинок по пояс в воде. «На деле сказка оказалась еще сказочнее — плачущие ивы, вода нереального цвета, красивейшие кувшинки... Самая настоящая Амазонка», — написала Русина, призвав подписчиков отнестись к месту как к собственной территории и беречь его.

В своем посте она сообщила координаты места.

Сегодня в Сети появились фотографии с этого места, на которых видно, что кувшинки сломаны. «Варвары натуральные. Просто уничтожили красивое место, которое создавалось годами, за 24 часа», — написал пользователь Азат Габидуллин. По его мнению, растения оказались уничтожены после того, как блогер сообщила геолокацию места.

Ранее в соцсетях сообщили, что Архиерейское озеро возле села Тарлаши в Лаишевском районе РТ приобрело нетипичный цвет. После этого прокуратура Лаишевского района организовала проверку информации о загрязнении озера.

