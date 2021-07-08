Волгоградская, Курская и Оренбургская области запретили работу общепита ночью

Работу заведений общепита в ночное время запретили Волгоградская, Курская и Оренбургская области, сообщает «РИА Новости».

Власти сообщили, что такие меры связаны с эпидемиологической ситуацией в регионах.

Известно, что в Волгоградской области также приостанавливается работа фудкортов и детских комнат в торговых центрах. Ограничения в регионе начнут действовать уже с понедельника следующей недели, 12 июля.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане же организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется временно не направлять уведомления о получении разрешения на работу ночью. В казанском Кремле заявили, что заведения общепита, которые успели подать заявку и уже получили сертификаты на работу в ночное время, продолжают ими пользоваться.

Маргарита Головатенко