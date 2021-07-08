В Челнах погиб подросток — он выпал из окна
В Набережных Челнах под окнами одного из дома в 53-м комплексе было найдено тело подростка. Врачи скорой помощь констатировали смерть парня.
Следователи разбираются в обстоятельствах гибели, сообщают Chelny.biz. Отмечается, что не было обнаружено предсмертной записки.
Недавно в Татарстане возбудили уголовное дело после того, как 4 июля из окна третьего этажа одного из домов в Челнах выпал мальчик пяти лет, с различными травмами его госпитализировали.
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