В здании фабрики «Спартак», вернувшемся в собственность Татарстана, проведут реконструкцию

Фото: Максим Платонов (архив)

В комплексе зданий бывшей казанской обувной фабрики «Спартак», которую выкупила «Связьинвестнефтехим», проведут реконструкцию. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Она добавила, что на фабрику уже «есть определенные планы», которые, впрочем, власти республики пока еще не готовы озвучить.

Напомним, итоги открытых торгов по имуществу обанкротившейся фабрики «Спартак» подвели 6 июля в Уфе. Кроме «СИНХа», на них заявился только один покупатель — томский предприниматель Григорий Соломенников, собственник и директор ООО «Аукционная компания «АСТА».



В лот вошли пять земельных участков общей площадью 34,76 тыс. кв. м, восемь зданий, из которых интерес для реализации коммерческих проектов представляют 7-этажный производственный корпус общей площадью 21,6 тыс. кв. м и здание транспортного цеха площадью 1,3 тыс. кв. м.

Лот ушел с молотка за 551 млн рублей — по цене почти втрое ниже стартовой. Подробнее — в материале «Реального времени».

