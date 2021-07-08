Жильцы просят признать аварийным дом №8 на улице Чапаева

Жильцы аварийного дома №8 на улице Чапаева 1947 года постройки считают, что его пора признать аварийным. По словам жителей, более 20 лет здесь не было не только капитального, но и косметического ремонта, только меняли кровлю в 2017-м.

В плачевном состоянии из-за отсутствия должного ухода за домом находится и проводка, в доме случались пожары. Жители жалуются на осыпающуюся штукатурку, протечку труб и прогнивший пол. Уровень первого этажа гораздо ниже асфальта на улице, поэтому при сильных дождях коридор затапливает. Как сообщили телеканалу «ТНВ» жители, дом аварийным не признают, а ремонт планируют примерно в 2035 году.

Дом раньше принадлежал заводу КМПО, а сейчас находится на балансе муниципалитета. В коммунальном доме на восемь квартир живут более 60 человек, сообщают новости телеканала.

С вопросом о том, почему жилье не признают аварийным, жители обратились в Общероссийский народный фронт. После предварительного осмотра дома член регионального штаба ОНФ Артур Фаткуллин согласился с жителями — дом малопригоден для жилья. Более того, он считает, что ремонт в этом доме нецелесообразен.

Жители обращались в прокуратуру Казани, их перенаправляли в исполком. Загвоздка в том, что для признания дома аварийным нужен пакет документов, в том числе план дома. Но здание муниципальное, у жильцов нет плана дома. Его не дали и в УК «ЖКХ Авиастроительного района» — говорят, нужно написать заявление. Если документы есть, предъявят. Если нет, проведут собрание собственников — согласны ли они выделить деньги на то, чтобы их сделали в БТИ.

Окончательное решение о признании дома аварийным примет городская межведомственная комиссия после того, как жильцы соберут все документы.

Маргарита Головатенко