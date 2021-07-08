В Минэкономики Татарстана призвали к активному информированию населения о нацпроектах

Фото: Минэкономики РТ

Муниципальным районам Татарстана следует активизировать работу в части информирования населения о ходе реализации национальных проектов и размещении инфоповодов в федеральной информационной системе сбора и распределения новостного контента по национальным проектам (СРК), к этому на совещании в Минэкономики РТ призвал заместитель министра экономики республики Айрат Шамсиев.



Он рассказал, что систему СРК запустили 1 июня 2020 года на федеральном уровне АНО «Национальные приоритеты» по поручению правительства РФ. Система предполагает размещение актуальных новостей по реализации нацпроектов на постоянной основе.

Для этого в том числе министерствами, ведомствами и муниципальными районами создан агрегированный банк данных информации. Он доступен подключенным к системе региональных и федеральных СМИ.

Фото: Минэкономики РТ

На совещании также сообщалось, что в Татарстане стартовал прием заявок от резидентов и управляющих компаний промышленных парков на комплекс мер, направленный на развитие, если загрузка промпарков ниже 70%.



Маргарита Головатенко