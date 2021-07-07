В Татарстане начали принимать заявки на поддержку от резидентов промпарков с загрузкой ниже 70%

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане стартовал прием заявок от резидентов и управляющих компаний промышленных парков на комплекс мер, направленный на развитие, если загрузка промпарков ниже 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В ведомстве уточнили, что получить льготы могут промпарки, которые находятся в одном из районов Татарстана, за исключением Казани и Набережных Челнов. Они должны платить налоги в бюджет республику и на дату подачи заявки относиться к субъектам МСП. Промпарк также должен иметь аккредитацию Минэкономики РТ.

Меры поддержки промпарков разработаны с целью повысить их эффективность и выравнить конкурентные возможности между организациями, расположенными в сельской местности и крупных городах, где деловая активность значительно выше.

На сегодняшний день в Татарстане расположено 105 промышленных парков, на территории которых работают 1528 компаний-резидентов. Ими создано более 38 тыс. рабочих мест.

Подробнее о мерах поддержки властями Татарстана промпарков — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина