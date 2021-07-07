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В России за сутки зарегистрировали 23 962 новых случая коронавируса

11:04, 07.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 23 962 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки в России выявили 23 962 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 5 682 634 жителя страны, следует из данных оперштаба.

Вылечились в России за сутки 20 067 пациентов. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 121 919 человек.

Фото: стопокоронавирус.рф

За последние сутки от коронавируса умерли 725 человек. За весь период в России COVID-19 стал причиной смерти 140 041 россиянина.

Фото: стопокоронавирус.рф

Самые актуальные новости о коронавирусе на утро 7 июля в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество
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